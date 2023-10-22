Дана Уайт: «Федору Емельяненко открыты двери в UFC. Мы были бы счастливы увидеть его»

Глава UFC Дана Уайт заявил «СЭ», что Федор Емельяненко (40-7) может приехать в UFC Performance Institute и тренироваться там.

— Федор периодически приезжает в США. У UFC есть Performance Institute — лучшее место для тренировок. Позволите ли вы ему там тренироваться?

— Федор еще дерется? Слушай, Федору в любое время открыты двери в штаб-квартиру UFC. Он может приехать и пообедать со мной, может тренироваться и делать все, что ему хочется. Мы были бы счастливы увидеть его здесь.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.