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Сегодня, 08:08

Дана Уайт объяснил, почему считает Роузи и Конора величайшими

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что экс-чемпионка в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) были одними из самых больших звезд в спорте, отметив при этом экс-чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2).

«Ронда Роузи открыла дорогу в UFC для всех женщин и стала одной из самых больших суперзвезд в истории спорта, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Она была первой из женщин, кто добился такого успеха. Она была первой. Конор вывел этот спорт на новый уровень, став одной из самых больших звезд в спорте. Игроки НБА и НФЛ подражали ему.

Если говорить о том, кто из бойцов должен быть на горе Рашмор, то было много великих бойцов. Туда можно поместить Форреста Гриффина. Где бы мы были сейчас без Форреста Гриффина и Стефана Боннара? Для меня лучший боец — это не только тот, кто дрался лучше.

Жорж Сен-Пьер был моим кумиром. Я никогда не забуду, когда мы прилетели в Канаду и я буквально застрял в толпе, которая стояла за билетами. Тогда-то я и начал продавать билеты через «Твиттер». Помните эти времена? Когда я вел блог и продавал билеты? Тогда люди едва друг друга не затаптывали, чтобы купить билеты. То время было просто безумием. И это все благодаря Сен-Пьеру".

Ранее Уайт заявил, что, по его мнению, на горе Рашмор из мира MMA должны находиться экс чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), Сен-Пьер, Роузи и Макгрегор.

Термин «гора Рашмор» часто используется метафорически для обозначения группы величайших или наиболее влиятельных фигур в какой-либо области, например, в спорте, музыке или других сферах деятельности.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Ронда Роузи
UFC
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