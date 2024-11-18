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Дана Уайт: «Нет ни единого шанса, что я организую бой Джонса с Перейрой»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между чемпионами в тяжелом и полутяжелом весе не состоится.

«Знаете, что я понял после турнира UFC 309? — сказал Уайт на конференции. — Нет ни единого шанса, что я организую бой Джона Джонса против Алекса Перейры. Джон слишком большой. Великий борец».

На турнире UFC 309 Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича в третьем раунде. Перейра в 2024 году провел три поединка и каждый выиграл нокаутом.

Алекс Перейра
Дана Уайт
Джон Джонс
UFC
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