14 апреля в соглавном бою турнира UFC 300 подерутся за титул в женском минимальном весе чемпионка дивизиона из Китая Вейли Жанг и ее соотечественница Янь Сяонань. Их поединок начнется около 06.30 по московскому времени.

34-летняя Жанг в ММА одержала 24 победы и потерпела три поражения. На счету 34-летней Сяонань в смешанных единоборствах — 15 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе на территории «Ти-Мобайл Арены».

Бесплатная видеотрансляция поединка Вэйли — Сяонань будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». По подписке каждый желающий сможет посмотреть весь турнир UFC 300 в сервисе UFC Fight Pass.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию