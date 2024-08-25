Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 62

Бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Джеральд Мершарт (37-17), который победил Эдмена Шахбазяна (13-5) сабмишном во втором раунде, а также Майкл Моралес (17-0), который нокаутировал Нила Мэгни (29-12) в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов забрали 12-й номер рейтинга в среднем весе Кайо Борральо (17-1) и пятый номер рейтинга в среднем весе Джаред Каннонье (17-8). Их бой возглавлял турнир и закончился победой Борральо единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46).

Турнир UFC on ESPN 62 состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.