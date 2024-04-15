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Сегодня, 09:54

Чендлер прокомментировал официальный анонс боя с Макгрегором

Виктория Кравченко
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер отреагировал на анонс поединка с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 303.

«Официально. Спасибо вам всем за то, что были со мной в этом путешествии. Пора приниматься за работу. 77 дней! — Идем дальше. — Увидимся на вершине!» — написал Чендлер в социальных сетях.

Поединок пройдет в рамках полусреднего веса 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что они не дают ему выступать. В начале года ирландец заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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