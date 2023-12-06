Чендлер назвал новые сроки его боя с Конором Макгрегором

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) предполагает, что бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) может состояться в первом квартале 2024 года.

«Год перерыва, как бы ни было тяжело, пошел мне на пользу, — сказал Чендлер TMZ Sports. — Это очень хорошо для моего организма. Кроме того, это дало мне возможность в течение года сосредоточиться на одном сопернике.

Судя по всему, что я слышал, бой с Конором Макгрегором состоится в первом квартале 2024 года. Он не может бегать вечно».

Макгрегор и Чендлер были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Бойцы могут провести поединок на UFC 300 в апреле.