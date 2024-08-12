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Перейра: «Я пил с 12 лет. С каждым годом проблема только усугублялась»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) поделился историей о том, как в прошлом он боролся с алкогольной зависимостью, и о том, как ему удалось преодолеть ее.

Перейра и его наставник — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) провели беседу с молодыми людьми в Коннектикуте, которые сталкиваются с зависимостью. Встреча была записана и опубликована на официальном канале Перейры на YouTube.

Перейра рассказал, что начал бороться с алкоголем в очень молодом возрасте: «С 12 лет я склонен к употреблению алкоголя. Это было нелегко для меня, и с каждым годом проблема только усугублялась.

Когда-то я решил покончить с этой привычкой. Но в то время у меня не было информации о медицинской помощи или о том, как найти людей, которые могли бы мне помочь».

Тейшейра отметил, что помогал Перейре с зависимостью: «Итак, после четырех лет борьбы с зависимостью он наконец победил ее».

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Гловер Тейшейра
UFC
ММА
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