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Сегодня, 11:25

Царукян планирует следующий поединок провести за титул UFC

Алина Савинова
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Российский боец ММА Арман Царукян рассчитывает, что следующий его поединок будет за титул чемпиона UFC.

«Этот бой — путь к титулу и бою против Ислама Махачева (чемпиона UFC в легком весе — Прим. «СЭ»). Это то, что я хочу реализовать», — цитирует Царукяна ТАСС.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном карде которого пройдет поединок Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры.

Всего на счету 27-летнего Царукяна 21 победа и 3 поражения в смешанных единоборствах.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
ММА
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