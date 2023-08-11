Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:53

Более 1200 бойцов подали иск против UFC на сумму 1,6 миллиарда долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против UFC. Они требуют около 1,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Sportskeeda, иск был сформирован еще в 2014 году. Истцы считают, что промоушен использовал незаконные методы для завоевания доминирующего положения на рынке смешанных единоборств (MMA).

«Суд подтвердил, что UFC использовал безжалостные методы. Во-первых, промоушен использует деспотичные контракты. Во-вторых, UFC применяет безжалостную тактику вне этих соглашений и лишает бойцов реальной возможности пользоваться свободой выбора. В-третьих, суд установил, что UFC скупает конкурентов не для того, чтобы сделать свой продукт лучше, а для того, чтобы у бойцов было меньше возможностей выбора на открытом рынке», — написал в Twitter юрист Эрик Магракен.

UFC
ММА
0
Читайте также
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бен Аскрен назвал единственного бойца, ради боя с которым он готов вернуться в MMA
Новости
RSS RSS
Все новости