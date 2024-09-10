Умар ответил Двалишвили: «Настоящий чемпион не выбирает соперников»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) отреагировал на заявление первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) о том, что он не заслуживает титульного боя.

«Настоящий чемпион не выбирает соперников», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.