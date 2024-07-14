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Сегодня, 13:45

Харитонов: «С огромным удовольствием снова нокаутирую Орловского»

Давид Хачатрян
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Российский боец Сергей Харитонов (34-8) объяснил, почему он вновь хотел бы подраться с Андреем Орловским (34-24).

«С Орловским интрига будет. Потому что Орловский до сих пор в UFC дрался, — сказал Харитонов «СЭ». — Я с удовольствием еще раз нокаутирую Орловского. С огромным удовольствием! Не потому что я его не люблю или что-то еще.

В начале что получилось? Я пришел в American Top Team, Орловский идет на меня, раз в другую сторону пошел. Я не понял. Отвернулся, не поздоровался. Что такого здесь? Ну поздоровайся. Ну как бы, привет-привет, я что тебе плохого сделал? Я даже в раздевалке с ним в одной сидел, я развернулся и пошел. Мне зачем эта клоунада?

Мы же там не враги какие-то, ну подрались. Я плохого что сделал? Я тогда, когда его нокаутировал, помню, добивал, судья не остановил, я ни при чем здесь. Я не виноват был в том поединке, в чем я виноват? Зачем ходить, рожи корчить, в другую сторону идти, как малые дети?»

Харитонов победил Орловского в рамках турнира Strikeforce Heavyweight Grand Prix 12 февраля 2011 года. Харитонов одержал победу нокаутом в первом раунде.

Андрей Орловский
Сергей Харитонов
ММА
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