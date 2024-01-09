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Бо Никал: «Я чувствую, что смогу победить Чимаева»

Давид Хачатрян
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27-летний американский средневес UFC Бо Никал (5-0) оценил свои шансы в бою против девятого номера рейтинга в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0).

«Хамзат Чимаев отлично борется, ему нравится сокрушать оппонентов. Он определенно очень силен, агрессивен. Также я увидел несколько дыр и несколько аспектов, в которых Камару Усман выглядел лучше. Я верю в себя и считаю, что мои навыки отлично сочетаются с его. Я чувствую, что смогу его победить», — сказал Никал в эфире The MMA Hour.

Никал подерется с Коди Брандейджом (10-5) на UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Бо Никал
Хамзат Чимаев
UFC
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