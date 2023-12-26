Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:06

Бадаев рассказал, когда может состояться следующий бой Резникова

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что готов будет предложить бой третьему номеру рейтинга в легком весе Артему Резникову (24-7) через 3-4 месяца.

— Когда ты в следующий раз напишешь Резникову и предложишь ему бой?

— Точно не в ближайшие три-четыре месяца. Но вдруг Артем вернется домой, залечит травмы и скажет: «Асланбек, хочу драться». Мы не сможем ему отказать. Но чтобы инициатива исходила от меня, должно пройти три-четыре месяца, — цитирует Бадаева «РБ Спорт».

Али Багов (32-11) победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/2023-j-god-by-l-luchshim-v-istorii-aca-aslanbek-badaev-o-porazhenii-reznikova-chempionstve-tumenova-i-povedenii-tadzhikskih-bolel-shhikov/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&utm_source=rb_main
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в UFC в марте

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости