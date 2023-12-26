Бадаев рассказал, когда может состояться следующий бой Резникова

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что готов будет предложить бой третьему номеру рейтинга в легком весе Артему Резникову (24-7) через 3-4 месяца.

— Когда ты в следующий раз напишешь Резникову и предложишь ему бой?

— Точно не в ближайшие три-четыре месяца. Но вдруг Артем вернется домой, залечит травмы и скажет: «Асланбек, хочу драться». Мы не сможем ему отказать. Но чтобы инициатива исходила от меня, должно пройти три-четыре месяца, — цитирует Бадаева «РБ Спорт».

Али Багов (32-11) победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.