Бадаев поделился мнением о будущем Тайсумова

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал, что бывший боец UFC Майрбек Тайсумов исключительно на публику высказался о готовности рассмотреть вариант с подписанием в российскую организацию.

«Скажу так, если Майрбек захочет драться в ACA, он будет здесь драться. Я могу ошибаться, но у него есть желание биться только в UFC. Мы ему уже предлагали выступить в Гран-При. Тайсумов — очень крутой боец старой формации. Он уже пять лет не бьется, и я очень скучаю по его выступлениям. Жаль, что такой талант не реализовал себя в полной мере. Возраст у Майрбека не маленький, но у него правильный подход к тренировкам. Он может составить конкуренцию на профессиональном уровне», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

35-летний Тайсумов последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года на турнире UFC 242, уступив единогласным решением судей Диего Феррейре.