Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:29

Бадаев поделился мнением о будущем Тайсумова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал, что бывший боец UFC Майрбек Тайсумов исключительно на публику высказался о готовности рассмотреть вариант с подписанием в российскую организацию.

«Скажу так, если Майрбек захочет драться в ACA, он будет здесь драться. Я могу ошибаться, но у него есть желание биться только в UFC. Мы ему уже предлагали выступить в Гран-При. Тайсумов — очень крутой боец старой формации. Он уже пять лет не бьется, и я очень скучаю по его выступлениям. Жаль, что такой талант не реализовал себя в полной мере. Возраст у Майрбека не маленький, но у него правильный подход к тренировкам. Он может составить конкуренцию на профессиональном уровне», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

35-летний Тайсумов последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года на турнире UFC 242, уступив единогласным решением судей Диего Феррейре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-esli-taisumov-zakhochet-dratsya-v-aca-on-budet-zdes-dratsya-376470/
Маирбек Тайсумов
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник: «Не думаю, что у Волкова с Павловичем серьезный конфликт»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости