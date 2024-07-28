Аспиналл: «Я хочу подраться с Перейрой и победителем боя Джонс-Миочич в один день»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что готов провести два боя за один вечер.

«Стипе и Джон должны подраться в ноябре. Так почему бы нам с Алексом Перейрой не подраться на том же турнире? Победители этих боев дерутся друг с другом на том же турнире. Два боя за один вечер. Так мы определим лучшего тяжеловеса», — сказал Аспиналл на пресс-конференции UFC.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.