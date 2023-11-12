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Сегодня, 16:20

Асланбек Бадаев: «Соперниками Павловича могут стать Ган, Волков или Жаилтон Алмейда»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев предположил, кто может стать следующим соперником Сергея Павловича.

«Не соглашусь с мнением, что у Павловича нет других соперников, кроме Аспиналла, — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева. — Считаю, что хорошим оппонентом будет Ган, а также Волков, если переживет стартовый натиск. Есть Жаилтон Алмейда, с которым получился бы хороший бой. Нельзя сказать, что соперников нет. Конкуренция есть всегда, тяжеловесы в UFC неслабые. Тем более нужно понимать, как Сергей отреагирует на поражение и каким он вернется».

На UFC 295 Павлович (18-2) проиграл нокаутом Тому Аспиналлу (14-3), который стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Действующим чемпионом является Джон Джонс, который восстанавливается после травмы.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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