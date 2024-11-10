Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:49

Анкалаев: «Привезу пояс UFC в Россию-матушку. Перейре осталось недолго»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил, что отберет титул чемпиона у бразильца Алекса Перейры.

«Чейл Соннен, пожалуйста, не играй с моей едой. Я буду следующим, кто привезет пояс [UFC] в Россию-матушку. Алекс — мертвец, которому осталось ходить немного», — написал Анкалаев в соцсети X.

На счету Анкалаева 20 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 поединок, признанный несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, он единогласным решением судей выиграл у Александра Ракича.

В активе у Перейры 12 побед и 2 поражения.

Магомед Анкалаев
Читайте также
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Популярное видео
«Амур» летит в пропасть
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умар Нурмагомедов считает, что Топурия может решать конфликты с другими бойцами личной встречей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости