Алексей Олейник и Оли Томпсон проведут реванш в Екатеринбурге

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведет реванш с британцем Оли Томпсоном в со-главном событии турнира RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Первая встреча бойцов прошла в мае этого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом противостоянии Олейник проиграл нокаутом в первом раунде.

Турнир RCC 17 возглавит реванш между россиянином Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

У Олейника в смешанных единоборствах 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Томпсона 21 победа и 16 поражений.