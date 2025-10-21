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21 октября 2025, 22:21

Александр Волков: «Чимаев в борьбе техничнее Алмейды»

Никита Горшенин
Корреспондент

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» сравнил борьбу Хамзата Чимаева и своего ближайшего соперника Жаилтона Алмейды.

— Чимаев и Алмейда — лидеры UFC по времени контроля в борьбе. 70 процентов времени боя они проводят в партере. Кто из них техничнее борется?

— Мне кажется, Хамзат потехничнее, если честно. Думаю, Хамзат и потехничнее, и повыносливее. Он посильнее в этом плане, он в борьбе посильнее прям точно. Потому что Алмейда в плане тейкдаунов... он реализует их хорошо, но не настолько технично, на мой взгляд, как Хамзат. Он делает всё так, просто Хамзат делает это лучше и разнообразнее в техническом плане.

25 октября Волков подерется с Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Александр Волков, Умар Нурмагомедов, Том Аспиналл.Еще один шанс для Волкова, разминка для Умара и титульник в тяжах. Чего ждать от турнира UFC 321
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Александр Волков (единоборства)
Хамзат Чимаев
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