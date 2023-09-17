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Сегодня, 05:00

Алекса Грассо — Валентина Шевченко: трансляция боя UFC

Алекса Грассо подерется с Валентиной Шевченко на турнире UFC 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

Валентина Шевченко (22-4) проведет реванш с Алексой Грассо (16-3) на турнире UFC Fight Night 227 в ночь с 16 на 17 сентября. Событие пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Ориентировочное время начала главного боя — в 06.20 мск.

Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ», в полном объеме турнир можно посмотреть на телеканале «Матч Боец». Эфир на тематическом канале начнется — в 02.00 по московскому времени. Также трансляция будет доступна на официальном приложении UFC Fight Pass.

В первом поединке, который состоялся 5 марта на турнире UFC 285, мексиканка победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде.

UFC: календарь, рейтинги, бойцы, последние новости и статьи

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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