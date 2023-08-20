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Сегодня, 11:59

Алджамейн Стерлинг рассказал, что его удивило в бою с О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) признался, что был удивлен передвижениями Шона О'Мэлли (17-1).

«Его футворк был гораздо лучше, чем я думал, — сказал Стерлинг на пресс-конференции. — Я сам постоянно двигаюсь из стороны в сторону, но когда это делает твой соперник, я думаю: «Я не могу поймать этого засранца!» Я пару раз пытался его подловить, чтобы провести тейкдаун, но каждый раз он в последний момент выкручивался. Он классно справился с несколькими аспектами. Мне действительно хотелось его повалить, чтобы оценить его уровень грэпплинга. Шон проделал отличную работу, он оставался хладнокровным и следовал геймплану. Я совершил ошибку, Шон ей воспользовался, и я за это поплатился».

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.
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