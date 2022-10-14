Жусупов победил Егояна и стал чемпионом легчайшего веса AMC Fight Nights

Казахстанский боец MMA Сабит Жусупов победил россиянина Владимира Егояна в главном карде AMC Fight Nights 115 в Сочи.

Бой продлился все 5 раундов и завершился победой Жусупова единогласным решением судей. Он стал новым чемпионом AMC Fight Nights в легчайшем весе.

Для 31-летнего Егояна это была первая защита пояса чемпиона. Обладателем титула он был с февраля прошлого года.

На счету Егояна теперь 23 победы и восемь поражений. У Жусупова 15 побед и 3 поражения.