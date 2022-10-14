Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:21

Жусупов победил Егояна и стал чемпионом легчайшего веса AMC Fight Nights

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Казахстанский боец MMA Сабит Жусупов победил россиянина Владимира Егояна в главном карде AMC Fight Nights 115 в Сочи.

Бой продлился все 5 раундов и завершился победой Жусупова единогласным решением судей. Он стал новым чемпионом AMC Fight Nights в легчайшем весе.

Для 31-летнего Егояна это была первая защита пояса чемпиона. Обладателем титула он был с февраля прошлого года.

На счету Егояна теперь 23 победы и восемь поражений. У Жусупова 15 побед и 3 поражения.

0
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аскаров не смог согнать вес, и его бой с Ройвалом отменен
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости