Жумагулов заявил, что хочет остаться в UFC

Боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов выразил желание подписать новый контракт с американской лигой.

«По контракту мне остался последний бой. Я хочу закрепиться в UFC, остаться здесь. Не могу сказать, что будет дальше, буду ли продолжать карьеру и продолжу ее в другой лиге. После боя будет видно, а спешить сейчас и забегать вперед я не буду. Настраиваюсь на предстоящий бой», — приводит слова Жумагулова MMA.Metaratings.ru.

В UFC Жумагулов проиграл пять поединков из шести. На счету его соперника Фелипе Бунеса 13 побед и 6 поражений. Их бой состоится в ночь на 18 июня на турнире UFC on ESPN 47.