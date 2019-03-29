Женщины впервые примут участие в чемпионате России по MMA

Женщины впервые станут участниками чемпионата России по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

- Одна из текущих задач Союза ММА России - усиление работы по развитию женского ММА, к которому у нас относятся неоднозначно, - цитирует ТАСС Габдуллина. - Одно из основных направлений работы объединенной международной федерации - это путь к признанию ММА олимпийским движением. Вид спорта должен следовать олимпийской хартии, один из критериев которой - гендерный паритет видов спорта. Поэтому наша задача - создать в России тренировочные и соревновательные условия для спортсменов-девушек.

Мы уже в тестовом режиме, без отбора в сборную возили девочек-спортсменок на чемпионаты прошлого и позапрошлого годов, - продолжил функционер. - С этого года начинаем полноценный отбор в сборную на чемпионате России, пока только в один этап, учитывая потенциально небольшое количество спортсменок. Что касается правил, то они адаптированы с учетом того, что это спортсмены женского пола. Учтены нюансы любительского вида спорта, который для здоровья не так опасен и экстремален, как профессиональный.

Чемпионат России пройдет в Москве с 2 по 6 мая.