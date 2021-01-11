Жена бывшего бойца ММА и депутата горсовета Красногорска Джеффа Монсона Евгения рассказала «СЭ» о его планах после завершения карьеры в смешанных единоборствах.

— Джефф занимается с подростками, помогает детям с различными болезнями. Социальной работой он как занимался, так и будет заниматься. Каких-то дальнейших планов в политической карьере пока нет. На данный момент его — открытие детского дома.

Напомним, 49-летний американец с российским паспортом на своей странице в Facebook сообщил о решении завершить карьеру. Но на данный момент пост недоступен. Ранее Монсон получил тяжелую травму, из-за разрыва сухожилия он в ближайший год не смог бы выйти в октагон.

На данный момент Монсон является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. Также американец с российским паспортом — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

(Константин Колмаков)