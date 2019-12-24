Жена Дацика: «Вячеслав не собирался пересекать границу. Он был в домашних тапочках»

Российский боец Вячеслав Дацик не собирался пересекать российско-эстонскую границу, он только пытался помочь знакомому, сообщила «СЭ» жена и менеджер спортсмена Виктория.

Как ранее сообщило агентство «Интерфакс», 39-летнего Дацика задержали пограничники при попытке перебраться через Нарву в Эстонию, при этом «Рыжий Тарзан» был не один. По информации агентства, по данному факту возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (статья 322 УК РФ).

— Я в шоке просто, — сказала Виктория. — Как Слава познакомился с человеком, с которым пересек границу: когда Слава освободился, я нашла объявление этих ребят — они занимаются ремонтом домов: сантехника, электрика. Они у нас в доме делали мелкий ремонт. В пятницу этот парень пришел к нам с крокодильими слезами: «Слава, помоги, пожалуйста, у меня проблемы, помоги бежать за кордон». Какие проблемы — я не знаю. Он ему сказал, что перевозить его не будет, но покажет дорогу. Он согласился. Где родители Славины живут, там через речку граница. Речка метров 500 от силы, наверное. Они думали, что вода замерзшая. А она еще не замерзла. Они сели вдвоем в лодку, и поплыли по нашей границе вдоль берега. Сломалось весло, и их течением унесло к эстонской границе, и там их уже приняли.

— Слава был в домашних тапочках, он не собирался переходить границу, — подчеркнула Виктория. По словам жены Дацика, знакомого бойца зовут Дмитрий, а вот его фамилии она не знает.

— Сейчас едем туда с адвокатом, изберут меру пресечения, — отметила Виктория. — Ему хотят вменить 322 статью, часть 3 — «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Но этого не было! Он реально просто решил помочь человеку, он не собирался пересекать границу. У него все хорошо: дом, семья, бизнес подняли, спортивная карьера пошла в гору. Все так как и должно быть. И тут вот это глупое стечение обстоятельств, вот это весло... Этот человек надавил ему на жалость, сказал, что у него трое детей... Недавно мы ребенка потеряли, и Слава очень переживает, а этот начал говорить про маленьких детей, про то, что один из них грудничок, про то, что они могут без отца остаться, что его убьют.

Дацик провел в заключении почти 12 лет — с перерывом на три месяца. В феврале 2019 года он освободился. После этого провел три боя. В апреле проиграл и-за дисквалификации бойцу-блогеру Артему Тарасову, в октябре нокаутировал кикбоксера Андрея Кирсанова, а в ноябре вышел против легенды кикбоксинга Жерома Ле Баннера, уступив нокаутом во втором раунде (при этом дважды отправил соперника в нокдаун). (Илья Андреев)