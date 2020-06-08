Жена Дацика сообщила, что он проведет бой с Александром Емельяненко

Виктория, жена бойца Вячеслава Дацика, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала приговор суда в отношении ее мужа и заявила, что 40-летний боец проведет бой с Александром Емельяненко.

— Естественно, я довольна приговором суда. Вообще, прокурор запрашивал три года, но суд вынес приговор — год. Полгода он уже отсидел. Сейчас в течение 10 дней приговор вступит в законную силу, и мы подаем на условно-досрочное освобождение. Все замечательно, через пару месяцев Вячеслав выходит домой. Почему решение приняли в нашу пользу? Думаю, все все понимают, судьи тоже люди. Они понимают, что глупая ситуация сложилась. Вот и все. Все видят, что Вячеслав изменился, он стал более серьезным, занимается общественной деятельностью, открыл спортзал для детей, у него спортивная карьера пошла на лад. Учитывая как он сейчас изменился, вот этот залет, если можно так сказать, не соответствует новому Вячеславу. Думаю, суд это понял. Судья у нас была очень хорошая женщина.

— Карьеру бойца Вячеслав собирается продолжать?

— Конечно, собирается. Он сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что как-никак, за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока я не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже на это согласился.

Вячеслав Дацик был задержан в конце декабря 2019 года при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области. (Михаил Потапов)