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«Жду нового чемпиона из России». Шлеменко — о бое Яна с Альдо

10 июля 2020, 03:23
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко верит в победу Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо. Бой пройдет 12 июля в рамках турнира UFC 251.

— Я жду нового чемпиона из России, — цитируют «Известия» Шлеменко. — Я хорошо знаю Петра, он был в нашей школе в Омске, я видел, как он тренируется, спаррингует, мы даже одно время немного помогали ему. Насколько я знаю Петю, он очень уверен в себе, а Жозе сейчас находится не то чтобы на спаде, но после поражения от Конора Макгрегора (в декабре 2015 года. — «Известия») его дела идут не очень хорошо. На стороне Пети сейчас и удача, и текущая форма, и физическая готовность, и стиль. Если бы его соперником был Генри Сехудо, то я бы давал другой прогноз, а Альдо удобен. Он — ударник, бороться не будет. В первых раундах сможет держаться на равных, а потом Петя передышит его, возьмет темпом. Плюс не надо забывать, что он тренировался с Жозе, знает его хорошо, это тоже большой плюс.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1033460/mikhail-potapov-timur-ganeev/nelegkii-ves-chto-mozhet-pomeshat-petru-ianu-stat-chempionom-ufc

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