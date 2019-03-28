Жалоба Емельяненко на лишение водительских прав будет рассмотрена 25 апреля

Апелляция российского бойца ММА Александра Емельяненко на решение мирового суда в Кисловодске, по которому он был оштрафован и лишен водительских прав, назначена на 25 апреля.

– Поступила жалоба Емельяненко. Рассмотрение назначено на 25 апреля, – приводит ТАСС слова представителя суда.

1 марта Емельяненко совершил ДТП и скрылся, после чего сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Боец отказался проходить освидетельствование. По сведениям полиции, от него доносился запах алкоголя. Суд арестовал спортсмена на 10 суток по делу о неповиновению сотруднику полиции.

7 марта Емельяненко был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишении прав на 1,5 года.