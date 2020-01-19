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Зажигательный танец Конора в ночном клубе. Он это заслужил

16:05

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отпраздновал победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Конор нокаутировал соперника за 40 секунд.

Выигрыш ирландец отметил в ночном клубе, в сеть выложили видео его зажигательного танца.

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