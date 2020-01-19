Зажигательный танец Конора в ночном клубе. Он это заслужил
16:05
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отпраздновал победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Конор нокаутировал соперника за 40 секунд.
Выигрыш ирландец отметил в ночном клубе, в сеть выложили видео его зажигательного танца.
Rate @TheNotoriousMMA's dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub. ?#UFC246 pic.twitter.com/ZLyWqjn9qV— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 19, 2020
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