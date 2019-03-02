Защита Александра Емельяненко обжалует его арест

Защита российского бойца ММА Александра Емельяненко обжалует решение Кисловодского городского суда об аресте спортсмена, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Кахабера Долбадзе. В пятницу 37-летний Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал Емельяненко на 10 суток.

- Решение суда об аресте Александра мы обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным, - сказал Долбадзе.

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