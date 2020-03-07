Забит Магомедшарипов не выступит на UFC 249

Российский боец MMA Забит Магомедшарипов в своем Instagram сообщил, что не будет драться 18 апреля на шоу UFC 249.

«Не всегда получается так, как планируешь. К сожалению, на UFC 249 я буду присутствовать только в качестве болельщика наших братьев. Мы долго ждали, когда кто-то из соперников из топ-5 даст согласие на бой, но по итогу у каждого нашлись причины не выходить на бой 18 апреля. Были предложения про бойцов, находящихся в конце списка топ-15, но мы с командой посчитали такой бой нецелесообразным. Так что продолжаем пахать. После Рамадана будут хорошие новости» — подписал фото Магомедшарипов.

28-летний Магомедшарипов выступает в полулегком весе (до 65,8 кг). На его счету 18 побед и 1 поражение.