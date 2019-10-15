Японский боец сломал противнику челюсть почти пополам. Фото (18+)
21:43
30-летний японец Юта Сасаки (22 победы, 8 поражений, 2 ничьи) получил серьезную травму в бою с 25-летним соотечественником Каем Асакурой (14-1-0) на турнире Rizin 19.
Поединок, который состоялся 12 октября в Осаке (Япония), был остановлен уже на 54-й секунде из-за перелома челюсти у Сасаки.
Во вторник проигравший боец выложил в Twitter рентгеновский снимок своей головы, на котором видно, что у него сломана челюсть в двух местах.
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