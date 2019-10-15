Японский боец сломал противнику челюсть почти пополам. Фото (18+)

30-летний японец Юта Сасаки (22 победы, 8 поражений, 2 ничьи) получил серьезную травму в бою с 25-летним соотечественником Каем Асакурой (14-1-0) на турнире Rizin 19.

Поединок, который состоялся 12 октября в Осаке (Япония), был остановлен уже на 54-й секунде из-за перелома челюсти у Сасаки.

Во вторник проигравший боец выложил в Twitter рентгеновский снимок своей головы, на котором видно, что у него сломана челюсть в двух местах.