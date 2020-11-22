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Яндиев помирился с другом Харитонова

22:22
Адам Яндиев. Фото Instagram
Адам Яндиев. Фото Instagram
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Боец ММА Адам Яндиев помирился с другом Сергея Харитонова, Русланом Абдо.

Яндиев опубликовал у себя в Instagram видео, в котором они с Абдо пожимают друг другу руки и извиняются друг перед другом, после чего обнимаются и похлопывают друг друга по спине.

«Добрый вечер дорогие друзья, братья и сестры Ассаламу алейкум. Вы были свидетелями того, что происходило со мной за последние дни. Мужчина — тот, кто признает свои ошибки, а я признаю, что был не прав, что распустил руки. Руслан Абдо — настоящий мужчина, потому, что сам позвонил мне и сказал, что так же был не прав в этой ситуации. Мы пожали руки, вопрос с Русланом Абдо закрыт», — написал Яндиев.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

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