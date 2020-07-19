Яна отстранили от боев на месяц по медицинским причинам

В UFC оценили состояние участников турнира UFC 251 и определились со сроками их возможного возвращения в бои, сообщает MMA Fighting. При одобрении врача они могут вернуться в октагон раньше.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отстранен на месяц. Ему рекомендовано три недели не тренироваться с контактом. Его соперник Жозе Альдо — на 45 дней. Камару Усман отстранен на полгода или до тех пор, пока врач не проведет рентгеноскопию носа.

Муслим Салихов отстранен на семь дней, Максим Гришин — на 180 дней или до тех пор, пока врач не проведет рентгенографию носа, также 21 день без контактов на тренировках.