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Ян заявил, что ему неинтересен реванш Хабиб — Макгрегор

09:09
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отметил, что ему был бы неинтересен возможный реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

В первом, который прошел в октябре 2018 года, Хабиб победил удушающим приемом в четвертом раунде. Российский боец намекал, что мог бы провести повторный поединок, но за гонорар в 100 миллионов долларов.

«Я не из тех людей, кому интересен этот бой. Но мы исходим из слов Хабиба про проблемы от 100 миллионов долларов. Думаю, в плане заработка денег ему интересно, а по спортивной части — нет», — рассказал Ян в прямом эфире в Instagram.

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