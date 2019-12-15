Ян вызвал Сехудо на бой после победы над Фейбером

Российский боец ММА Петр Ян вызвал на бой американца Генри Сехудо после того, как победил еще одного представителя США Юраю Фейбера на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (США).

— Сехудо, хочет провести поединок за титул против тебя, — заявил Ян после поединка.

Для Яна это шестая победа в шести поединках под эгидой UFC. Россиянин получит 122 тысячи долларов за бой. Гонорар Фейбера составит 250 тысяч.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полулегком весе Камар Усман и американец Колби Ковингтон.