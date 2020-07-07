Ян собирается доминировать в бою с Алдо

Россиянин Петр Ян поделился ожиданиями от встречи с бразильцем Жозе Алдо. Их бой за титул в легчайшем весе состоится 11 июля на турнире UFC 251, который пройдет на специально оборудованном острове в ОАЭ.

— Я очень рад, что мне выпала такое возможность, — цитирует россиянина BJ Penn. — От моей цели стать чемпионом UFC меня теперь отделяет лишь один шаг.

Жозе — именитый боец, который ь многого достиг. Я очень его уважаю, но это никак не повлияет на мое выступление. Думаю, это будет зрелищный бой. Я буду полностью контролировать его ход.В данный момент я не задумываюсь о своем наследии. На все 100% сконцентрирован на том, чтобы в доминирующей манере завоевать титул.

На счету Яна 14 побед и 1 поражение в ММА.