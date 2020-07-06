Ян сдал три из пяти тестов на коронавирус до боя за титул чемпиона UFC

Россиянин Петр Ян, выступающий в UFC, уже сдал три теста на коронавирус до поединка с бразильцем Жозе Альдо.

— Да, я сдал три теста, сейчас мы ждем результатов, я чувствую себя хорошо, — цитирует Яна ТАСС. — Это напрягает, все ограничено. Но с этим столкнулся не только я, все в равных условиях, я знал, куда я еду. — Все под контролем.

Я с тренером в номере, хотя нас изначально заселили раздельно. Мы обязательно выходим на балкон, нужно подышать и на скакалке поработать. Каждый день легкая тренировка, обязательно пьем воду и находимся в ожидании боя.

Бой Ян — Альдо пройдет 11 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове». UFC проводит турниры с отдельным регламентом безопасности. Согласно ему, все бойцы сдадут по пять тестов на коронавирус до боя. В рамках регламента после каждого сданного теста участники турниров на «Бойцовского острове» остаются в номерах отеля на самоизоляции.