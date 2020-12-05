Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал журналистам о том, как относится к своему предстоящему сопернику Алджамейну Стерлингу.

Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.

«Мы пообщались в личке со Стерлингом, — сказал Ян. — Уважительно. В принципе, как и всегда — у нас так изначально. Есть небольшой тролль, но все с интересом. Все интересно, положительно.

«Нет, мне не будет тяжело с ним драться, — отметил российский боец. — С Жозе Альдо было тяжелее — из-за того, что мы с ним долго общались. Я в голове думал об этом, но потом сказал себе: «Не ты же пришел его вес забрать, а он пришел твой вес забрать. Подеремся, а потом пожмем руки». (Илья Андреев)