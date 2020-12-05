Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом: «Говорили о чисто личном»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о встрече с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым на турнире EFC, который состоялся в пятницу в Москве.

Ранее Нурмагомедов приобрел лигу GFC, которая теперь называется EFC. Ян был почетным гостем на первом турнире нового промоушена.

«[Говорили] чисто о личном, — сказал Ян. — Друг друга поздравили. Спросили «как дела?» Мне приятно, что у нас есть возможность приехать на турнир всей командой, поболеть за ребят, посмотреть. Думаю, еще не один из наших сибиряков, моих знакомых, будет драться в этой организации». (Илья Андреев)