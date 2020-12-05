Ян: «Очень хочу подраться с Диллашоу»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заявил в интервью журналистам, что очень хотел бы провести бой с бывшим чемпионом Ти Джеем Диллашоу, но сначала его соперником будет Алджамейн Стерлинг.

Поединок между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок

— Может ли соперником быть Диллашоу, а не Стерлинг?

— Не знаю, это вопрос не ко мне — здесь всякое может быть. Я хочу со Стерлингом сначала подраться. Я должен сделать то, о чем сказал изначально — подраться со Стерлингом. Диллашоу сейчас газует, ему нужно о себе напоминать. Я с удовольствием хотел бы с Диллашоу подраться, но не могу ответить Стерлингу «нет», так как я ему уже сказал, что проведу бой с ним. Но с Диллашоу очень хочу подраться. (Илья Андреев)