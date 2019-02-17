Ягшимурадов стал первым чемпионом турнира ACA

На завершившемся в Варшаве турнире АСА 92 стал известен обладатель первого чемпионского пояса организации.

В главном бою Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана техническим нокаутом в четвертом раунде одержал верх над польским полутяжеловесом Каролом Селински. Это уже пятая по счету победа в беспроигрышной серии Ягшимурадова в организации.

Все результаты ACA 92 выглядят следующим образом:

свыше 93 кг: Даниель Омьяленчук (Польша) победил Зелимхана Умиева (Россия) единогласным решением судей;

до 84 кг: Ибрагим Чужигаев (Россия) победил Петра Штруса (Польша) раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Тони Джонсон (США) победил Дениса Смолдарёва (Эстония) удушающим приёмом в 1 раунде;

до 70 кг: Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) победил Брайана Фостера (США) – сдача соперника (перелом ребра) в 1 раунде;

до 77 кг: Асламбек Саидов (Польша) победил Сиро Родригеса (Бразилия) техническим нокаутом (рассечение, остановка врачом) во втором раунде;

до 84 кг: Дэниель Оливейра Де Альмейда (Бразилия) победил Адлана Батаева (Россия) нокаутом во 2 раунде;

до 88 кг: Радослав Пачуски (Польша) победил Ярослава Леха (Польша) единогласным решением судей;

до 93 кг: Хорхе Гонзалез (Мексика) победил Люка Барнатта (Великобритания) нокаутом в 1 раунде;

до 84 кг: Абдул-Рахман Джанаев (Россия) победил Вендреса Карлоса Да Силву (Бразилия) единогласным решением судей;

до 70 кг: Амирхан Адаев (Мексика) победил Эфрейна Эскудеро (Мексика) единогласным решением судей;

до 70 кг: Аурел Пиртеа (Румыния) победил Хункар-Пашу Осмаева (Россия) единогласным решением судей;

до 57 кг: Джосиел Силва (Бразилия) победил Магомеда Гиназова (Россия) раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Матеуш Лазовски (Польша) победил Давида Кобейра (Польша) нокаутом в 1 раунде;

до 57 кг: Грегорз Джониак (Польша) победил Шамхана Эрзанукаева (Польша) единогласным решением судей.

Следующий турнир лиги ACA пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге. В главном бою Марат "Мотиватор" Балаев проведет бой за титул чемпион АСА в полулегком весе против чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева.