«Я не был обижен. Обида была у него» Хабиб рассказал, как сломил Макгрегора психологически

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» вспомнил детали поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Бой состоялся 6 октября 2018 года, россиянин победил болевым приемом в четвертом раунде.

— Никогда не выхожу на соперника с какой-то злостью, — сказал Нурмагомедов. — Вообще, злость — это чувство, которое исходит от обиды — чтобы вы знали. У меня не было злости на него, потому что я на него не был обижен. У меня было хладнокровие и понимание того, куда я иду, зачем и что буду делать. В отличие от меня, он этого не понимал. Он примерно предполагал, что он будет делать, в каких-то моментах себя не находил, потому что понимал, что я намного лучше его в определенных аспектах. У него была надежда на свои какие-то моменты. Я же вышел с холодной головой, был очень хорошо готов, выполнил все инструкции тренерского штаба, очень хорошо поработали мои спарринг-партнеры. Когда я зашел в октагон, у меня не было злости — в скобках обиды. Обида у него была. И вы сами видели, чем этот бой закончился. Считаю, что злость мешает в бою.

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