«Я гораздо больше, чем просто боец». Роузи не собирается возвращаться в UFC

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, Ронда Роузи заявила, что не собирается возвращаться в октагон.

— Дня не проходит, чтобы люди не говорили мне о том, что я снова должна драться, — цитирует Роузи MMA Fighting. — Это заставляет задуматься, что лучше — быть величайшей всех времен, или чтобы все вокруг считали тебя величайшей всех времен? Раньше для меня было важно и одно, и другое, но сейчас я пришла к тому, что не хочу жертвовать собой и своей семьей, чтобы доказать что-то кучке людей, которым на меня плевать.

Трудно, когда люди вокруг ценят тебя только за то, как ты дерешься. На самом деле, мой муж объяснил мне, что я гораздо больше, чем просто боец. Мне не нужно драться, чтобы доказать, что я величайшая всех времен, потому что я уже знаю, что являюсь ей.

Последний бой Роузи в UFC состоялся в декабре 2016 года, где она проиграла техническим нокаутом в первом раунде Аманде Нуньес.