10:43 | Единоборства / ММА — ММА

"Я думаю, что Конор сделал это специально". Александр Емельяненко - о решении Макгрегора

Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Российский боец Александр Емельяненко отметил, что информация о завершении карьеры ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора впоследствии может поменяться.

30-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах во вторник на своей странице в Твиттере.

- Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно, информация об уходе может впоследствии измениться, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор такие бои показывал.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6258311

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