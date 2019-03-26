"Я думаю, что Конор сделал это специально". Александр Емельяненко - о решении Макгрегора

Российский боец Александр Емельяненко отметил, что информация о завершении карьеры ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора впоследствии может поменяться.

30-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах во вторник на своей странице в Твиттере.

- Я думаю, что Конор сделал это специально, чтобы все просили его вернуться обратно, информация об уходе может впоследствии измениться, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Он отличный боец, который оставил огромный и неизгладимый след. Желание смотреть на хорошие и зрелищные бои есть у всех, Макгрегор такие бои показывал.