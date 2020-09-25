«Я буду боксировать с Мэнни Пакиао». Макгрегор назвал имя своего следующего соперника

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал бой с легендарным боксером Мэнни Пакиао.

— Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество противников, множество дат. А потом случилась пандемия, и заговорили о том, что мне снова придется ждать зрителей, поэтому я отошел от ситуации. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было — наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакиао на Ближнем Востоке, — написал ирландец в Twitter.

В начале лета Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что готовит «что-то интересное» для Конора.

Макгрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. Американец победил Конора нокаутом в 10-м раунде.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в титульном бою турнира в Лас-Вегасе. Ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.