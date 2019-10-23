«Выгоняем хинкали, чтобы новые поесть». Кокляев показал, как проходит диагностику

Российский тяжелоатлет и стронгмен Михаил Кокляев выложил в Instagram видео, на котором показал, как проходит функциональную диагностику.

— Обычный осенний день, обычный кабинет функциональной диагностики. Выгоняем хинкали, чтобы новые поесть, под чутким руководством Эдгара Гукосяна, — подписал видео Кокляев.

29 ноября тяжелоатлет Кокляев проведет бой против известного российского бойца Александра Емельяненко.