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«Выгоняем хинкали, чтобы новые поесть». Кокляев показал, как проходит диагностику

15:51
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Российский тяжелоатлет и стронгмен Михаил Кокляев выложил в Instagram видео, на котором показал, как проходит функциональную диагностику.

— Обычный осенний день, обычный кабинет функциональной диагностики. Выгоняем хинкали, чтобы новые поесть, под чутким руководством Эдгара Гукосяна, — подписал видео Кокляев.

29 ноября тяжелоатлет Кокляев проведет бой против известного российского бойца Александра Емельяненко.

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