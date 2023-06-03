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Сегодня, 11:36

Вязигин рассказал о предстоящем поединке с Гончаровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тяжеловес АСА Антон Вязигин рассказал о предстоящем поединке в полуфинале Гран-при с чемпионом лиги Евгением Гончаровым и двухлетнем простое.

«Пацаны в Гран-при АСА собрались очень сильные, поэтому в дальнейшем меня ждет более сильная оппозиция. Будем работать. Я не знал, что в следующем бою буду драться за титул с Гончаровым, но я крайне доволен. Для этого боя надо прибавить во всем. У меня был простой два года и сразу пятираундовый поединок. Буду работать над всеми аспектами: и над борьбой, и над ударкой. Небольшая пауза в моей карьере была связана с травмой и другими причинами. Так было заложено судьбой. Я даже отношусь к этому с долей мудрости. Если так случилось, значит, так было суждено. На протяжении этих двух лет у меня были предложения, но по злой иронии судьбы все слетало либо из-за промоушена, либо из-за соперника. Непонятно, в чем причина, был какой-то злой рок. Первый год я пропустил из-за травмы, а второй — из-за слетов боев», — приводит слова Вязигина MMA.Metaratings.ru.

Титульный поединок в рамках полуфинала Гран-при АСА в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным может состояться 3 ноября в Санкт-Петербурге. В первом бою этих соперников в декабре 2020 года на турнире RCC 8 в Екатеринбурге Гончаров одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vyazigin-ne-znal-chto-uzhe-v-sleduyushem-boyu-poderus-za-titul-s-goncharovym-255934/
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